В МИДе обсуждены вопросы развития узбекско-британского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджем Эдгаром, посетившим внешнеполитическое ведомство с целью обсуждения текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений по всему спектру направлений.

В ходе беседы также были рассмотрены актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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