Депутаты обсудили исполнение Государственного бюджета на текущий год

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, посвященное рассмотрению исполнения Государственного бюджета Республики за первые 6 месяцев текущего года.

На заседании отмечалось, что Государственный бюджет Республики Узбекистан в первом полугодии исполнен с профицитом. 60,8 процента от общего его объема расходов выделено на социальную сферу и социальную поддержку населения, что составляет 14,6 процента к ВВП. Первостепенное внимание уделялось дальнейшему углублению реформ в системе образования, совершенствованию образовательных стандартов и программ, укреплению материально-технической базы общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

Успешно выполняется Программа создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год, утвержденная национальным парламентом. С начала текущего года создано 506,4 тысячи новых рабочих мест, из них 303,2 тысячи – в сельской местности. При этом особое внимание уделено обеспечению занятости населения в 32 трудоизбыточных районах, где было создано 74,7 тысячи новых рабочих мест.

Также в первом полугодии текущего года на развитие здравоохранения было направлено 22,7 процента всех расходов на социальную сферу, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы на культуру, спорт и средства массовой информации увеличились по сравнению с тем же периодом 2013 года на 18,3 процента, а на развитие науки – на 11,5 процента.

В рамках реализации Государственной программы "Год здорового ребенка" в первом полугодии текущего года проведены мероприятия по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества образования, широкому привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом, на финансирование которых за счет всех источников направлено свыше 3,1 триллиона сумов.

После ответов на вопросы состоялось обстоятельное обсуждение отчета, в ходе которого выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана, сообщает Информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

С учетом мнений, высказанных в ходе обсуждения, Законодательная палата Олий Мажлиса утвердила отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан в первом полугодии 2014 года и приняла соответствующее постановление.

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