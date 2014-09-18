В РЦНК пройдет литературно-поэтический вечер

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Оспорить известное изречение, согласно которому на детях великих людей природа отдыхает, попытаются на очередном литературном вечере в "Мангалочьем дворике А. Ахматовой" Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Этот вечер состоится сегодня, 18 сентября, а прийти сюда могут все желающие, сообщает пресс-служба РЦНК.

Литературно-поэтический вечер "Великие дети – великих людей" будет посвящен истории жизни и творчества детей знаменитых поэтов.

Предполагается, что прозвучат воспоминания о Татьяне Есениной, Льве Гумилеве, Андрее Тарковском, Георгии и Ариадне Эфрон.

Романсы на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой исполнит композитор и исполнитель Геннадий Арефьев.

Также на вечере выступят столичные деятели искусства – актриса Елена Бурова, поэты Бах Ахмедов и Александр Курышев, журналист Гуарик Богдасарова, искусствовед Альбина Маркевич.

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