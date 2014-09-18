Российское посольство объявляет конкурс для журналистов

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Посольство России в Узбекистане объявляет о начале традиционного ежегодного творческого конкурса среди журналистов печатных СМИ, радио, телевидения и интернет-изданий.

Об этом сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Представители пишущей братии Узбекистана могут попытать удачи в следующих номинациях:

Узбекистан и Россия – состояние и перспективы сотрудничества (двустороннее взаимодействие в политической и экономической сферах; сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе в свете председательства Российской Федерации в ШОС в 2014-2015 гг.; 10-летие со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Россией). Мосты науки и культуры (узбекско-российское сотрудничество в научной и гуманитарной сферах; совместные исторические даты; акции по популяризации культуры и искусства народов Узбекистана и России: выставки, концерты мастеров искусств, гастроли театральных коллективов). Российские соотечественники в Узбекистане (вклад национальных культурных центров российских соотечественников в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами Узбекистана и России; деятельность национальных культурных центров по сохранению этнокультурных традиций, языков; Православная церковь в Узбекистане). Русский язык – язык межнационального общения (сохранение традиций взаимопонимания и добрососедства в поликультурном пространстве, совместные конференции, семинары, участие учащихся в олимпиадах и конкурсах, обмен опытом преподавателей двух стран). Проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи (подготовка к соревнованиям; участие в Играх узбекских и российских спортсменов; наследие Олимпийских и Паралимпийских игр). Россия в узбекскоязычных СМИ (материалы о Российской Федерации и российско-узбекском сотрудничестве в различных сферах).

Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы в печати и в сети Интернет, либо выйти в теле- и радиоэфире в течение 2014 года.

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 2014 года. Первым трем победителям в каждой номинации будут вручены дипломы и ценные подарки.

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