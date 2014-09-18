Посольство Украины рассказало об изменениях в законодательстве страны

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября посольство Украины в Узбекистане распространило сообщение относительно недавних изменений в законодательстве Украины. Касаются они тех вопросов, по которым был достигнут компромисс во время встречи в Минске по установлению мира в восточных регионах этой страны в начале сентября.

Отмечается, что Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" принят во исполнение Минского протокола Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Он был внесен накануне Президентом Украины во исполнение Минских договоренностей от 5 сентября с целью мирного урегулирования ситуации.

Данный документ проводит заложенные в реформу децентрализации власти принципы: местные сообщества получат полномочия в вопросах, которые касаются непосредственно жизнедеятельности того или иного региона, какой язык употреблять на местной территории, какие культурные события отмечать, как тратить деньги из местного бюджета, ведь большинство средств будут оставаться на местах. "Закон отвечает принципам территориальной целостности и суверенитета Украины, а также унитарного уклада нашего государства", – подчеркивается в сообщении диппредставительства Украины.

Закон также предусматривает укрепление и углубление добрососедских отношений между территориальными сообществами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, которые заключаются территориальными сообществами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными сообществами в пределах компетенции, установленной законом.

В рамках выполнения мирного плана президента и Минских договоренностей от 5 сентября 2014 г. Верховная Рада Украины одобрила 16 сентября 2014 года закон об освобождении от административной и криминальной ответственности всех участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), кроме тех, кто совершил тяжкие преступления.

Отметим, что на саммите ШОС, состоявшемся на прошлой неделе в Душанбе, президент Узбекистана высказался в поддержку территориальной целостности Украины и одновременно высказал мнение, что руководящим кругам этой страны необходимо учитывать также интересы России в данном регионе. Как считает глава Узбекистана, это будет способствовать скорейшему установлению мира на востоке Украины, что также в интересах и Узбекистана, имеющего широкие торгово-экономические и политические связи с этой страной.

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