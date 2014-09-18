Узбекистан и Евросоюз развивают сотрудничество

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с главами миссии делегации Европейского Союза в Узбекистане и аккредитованных в Республике посольств государств – членов ЕС.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества между странами. Достигнуты договоренности об организации очередных заседаний Комитета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" и Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям в Ташкенте, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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