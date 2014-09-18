Обсуждены актуальные вопросы узбекско-египетского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенной Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Гадой Абулфатх Али аль-Ганнам, вручившей главе внешнеполитического ведомства копии своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-египетского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках международных и региональных организаций, а также перспективы развития межгосударственного взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях, отметили взаимную заинтересованность в обмене опытом по развитию туристической и других сфер.

Напомним, что ранее во главе дипломатической миссии Египта в Узбекистане (с июля 2010 по май 2014 года) находился Мухаммед Абдулкадир аль-Хашаб.

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