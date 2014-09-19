МИД Узбекистана посетил директор Департамента аппарата Президента Чехии

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с директором Департамента по иностранным делам аппарата Президента Чешской Республики Гинэком Кмоничеком, пребывающим с визитом в Ташкенте в целях обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества. Встреча прошла при участии Посла Чехии Гинэка Пэйха.

В ходе состоявшихся переговоров состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений, перспективам дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности реализации совместных инвестиционных проектов и расширения межпарламентского взаимодействия.

Как сообщает МИД Узбекистана, в 2013 году товарооборот между Узбекистаном и Чехией превысил 95 млн. долларов США и вырос в 1,7 раза за последние 3 года.

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