В Бухарском нефтегазовом колледже обсудили доклад Президента

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября в здании Бухарского нефтегазового колледжа состоялась беседа за "круглым столом", посвященная изучению выступления главы государства на международной конференции на тему "Историческое наследие средневековых ученых и мыслителей Востока, его роль и значение в развитии современной цивилизации", которая была организована 15-16 мая в Самарканде.

На мероприятии с соответствующими докладами выступили ведущий сотрудник аппарата Президента Республики Узбекистан З.Бакиев, начальник областного управления среднего специального, профессионального образования А.Низомов, руководитель Республиканского Центра пропаганды духовности и просветительства К.Куронбоев и другие представители образовательной сферы области, которые отметили важность указанной научно-практической конференции в изучении бесценного наследия исторических предков.

В процессе беседы ее участникам разъяснены слова И.А.Каримова, касательно вклада таких ученых и мыслителей как аль-Хоразмий, аль-Фаргоний, ибн Сина, Мирза Улугбек и других деятелей восточной науки в развитие математики, физики, химии, астрономии, этнографии, медицины, истории, литературы, философии и этики.

Кроме этого, отдельно отмечена необходимость широкой пропаганды среди молодежи сути и значения речи Президента на международной конференции, формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к национальным традициям и обычаям, историческому наследию узбекского народа.

Аналогичные мероприятия состоялись в Бухарском государственном медицинском институте имени Абу Али ибн Сины и Пешкунском медицинском колледже.

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