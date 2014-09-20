Праздник футбола на селе

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября в Шафирканском районе Бухарской области завершился футбольный турнир, организованный в рамках Государственной программы "Год здорового ребенка" и празднования 23-й годовщины независимости страны.

Соревнование проходило в течение одной недели на территории нового спортивного стадиона колледжа промышленности и национального ремесленничества, в которых участвовали 8 команд сельского схода граждан "Мазлахон Чандир" Шафирканского района.

По словам председателя ССГ "Мазлахон Чандир" Х.Обидова, данный турнир призывает жителей района к ведению здорового образа жизни, воспитанию молодого поколения физически крепким и интеллектуально развитыми людьми. Подобные соревнования будут организовываться в сходе граждан ежегодно в рамках празднования государственной независимости Узбекистана.

По итогам бескомпромиссных состязаний первое место заняла команда села "Курбонгли". Второе и третье места достались командам "Маври" и "Чандир". Команде занявшей почетное первое место в качестве награды предоставлена сумма в размере 1 миллиона сумов.

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