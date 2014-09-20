"Молодежь – гордость Узбекистана"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом 19 сентября в Бухаре состоялось духовно-просветительское мероприятие, организованное по инициативе областного хокимията и ОДМ "Камолот".

Мероприятие было проведено в рамках исполнения Постановления Президента страны от 6 февраля 2014 года о дополнительных мерах, направленных на дальнейшую реализацию государственной политики в Республике Узбекистан в отношении молодежи. В нем приняли участие студенты профессиональных колледжей, их преподаватели, лауреатка Государственной премии имени Зульфии М.Номозова, призер прошедших в Нанкине юношеских Олимпийских игр С.Латипов, лауреат премии "Нихол" Ж.Хафизов, победитель Всемирной научной олимпиады по математике Д.Олтибоев и другие.

В ходе мероприятия представители одаренной молодежи области поделились со сверстниками своими впечатлениями об участии в международных и республиканских состязаниях, олимпиадах, а также призвали их к настойчивости на пути достижения собственных целей.

Активным участникам мероприятия от имени ОДМ "Камолот" были вручены ценные подарки. Мероприятие завершилось концертной программой.

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