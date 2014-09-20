В Инчхоне стартовали Азиатские игры

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября на главном стадионе города Инчхоне (Южная Корея) прошла торжественная церемония открытия 17-х Летних Азиатских игр 2014 года, в которых принимают участие представители 45 стран континента, которые соревнуются в 439 дисциплинах в 36 видах спорта.

В Азиатских играх принимает участие и сборная Узбекистана, которую представляют 290 спортсменов, борющиеся за медали в таких видах, как стрельба из лука, легкая атлетика, метание шара, бокс, спринт на каноэ, велоспорт (трек) и велогонки, слалом на каноэ и каяке с препятствием, футбол, фехтование, художественная и спортивная гимнастика, трамполин, гандбол, дзюдо, карате, современное пятиборье, гребля, регби, стрельба, плавание, теннис, синхронное плавание, таэквондо, триатлон, тяжелая атлетика, водное поло, борьба, ушу.

Закрытие игр состоится 4 октября.

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