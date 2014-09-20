Узбекская сборная завоевала 2 медали в первый день Азиатских игр в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне прошли первые состязания в рамках стартовавших накануне в Южной Корее 17-х Летних Азиатских игр, по итогам которых в копилке сборной Узбекистана стало 2 медали, обе - бронзового достоинства, благодаря чему Узбекистан занял 12-е место в зачетной таблице.

Первую медаль завоевал дзюдоист Мирзохид Фармонов в соревнованиях среди мужчин до 66 кг, вторую - тяжелоатлетка Махлие Тогоева среди женщин в весовой категории 48 кг, взявшая вес 81 кг в рывке, 106 кг в толчке и набравшая в сумме 187 кг.

Напомним, что Узбекистан на Играх представляют 290 спортсменов, выступающих в таких дисциплинах как стрельба из лука, легкая атлетика, метание шара, бокс, спринт на каноэ, велоспорт (трек) и велогонки, слалом на каноэ и каяке с препятствием, футбол, фехтование, художественная и спортивная гимнастика, трамполин, гандбол, дзюдо, карате, современное пятиборье, гребля, регби, стрельба, плавание, теннис, синхронное плавание, таэквондо, триатлон, тяжелая атлетика, водное поло, борьба, ушу.

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