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Судьбы детей великих поэтов обсудили в РЦНК
21.09.2014 10:50

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. Очередной литературный вечер в "Мангалочьем дворике" Российского центра науки и культуры в Ташкенте (РЦНК), состоявшийся 18 сентября, был посвящен истории жизни и творчества Льва Гумилева, Татьяны Есениной и Андрея Тарковского.

Искусствовед Альбина Маркевич рассказала о жизни Татьяны Сергеевны Есениной – дочери великого русского поэта Сергея Есенина и Зинаиды Райх, актрисы Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Татьяна Есенина жила в эвакуации в Ташкенте, осталась здесь и после войны, работая корреспондентом газеты "Правда Востока", научным редактором в издательствах Узбекистана.

Альбина Маркевич, которая лично встречалась с Татьяной Сергеевной, поделилась впечатлениями от общения с этой талантливой, остроумной, доброй женщиной и замечательным человеком.

Постоянная участница литературных вечеров "Мангалочьего дворика" Гуарик Богдасарова рассказала о сыне Николая Гумилева и Анны Ахматовой Льве Гумилеве. Она упомянула, что, несмотря на трагическую судьбу, многочисленные аресты из-за репрессированных родителей, Лев Гумилев оставил бесценный след в истории русской культуры и прославился как историк-этнолог, археолог, писатель, поэт, переводчик, востоковед, добровольно вступил в ряды Красной Армии и участвовал в Берлинской операции.

В свою очередь, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика назвал сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева истинным гением.

Актриса и режиссер Елена Бурова, которая говорила о личности Андрея Тарковского – выдающегося советского актера, режиссера и сценариста. Он оставил яркий след в мировом кинематографе, его фильмы получили множество наград, а главное – признание зрителя. Говоря о фильмах Андрея Тарковского, Елена Бурова отметила, что эти художественные произведения "многослойны", как и вся русская классика. В них присутствуют сюжет, чувства, логика. В своих картинах режиссер смещает акценты, при этом не интерпретируя автора произведения, по мотивам которого снят фильм, как это зачастую происходит в современном кинематографе. Андрей Тарковский поднимает вопросы духовности и нравственности, и до сих пор, пересматривая снятые им "Зеркало", "Андрей Рублев", "Солярис", "Ностальгия", "Сталкер" и другие, зритель продолжает думать и задавать извечные вопросы, вступая в диалог с самим собой.

Руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика выразил благодарность гостям и ораторам, пообещав в будущем участвовать во всех собраниях "Мангалочьего дворика".

УЗИНФОРМ

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