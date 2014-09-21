В Намангане повысили плату за проезд в городском транспорте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. Хоким подписал решение о повышении платы за проезд на пассажирском транспорте Намангана, сообщает информационная служба областного хокимията. Теперь одна поездка в автобусе обойдется горожанам в 600 сумов.

Как отмечается в документе, решение принято в соответствии со статьей 16 Закона Республики Узбекистан "О городском пассажирском транспорте" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 455 от 8 сентября 1994 года "О тарифах на услуги городского и пригородного пассажирского транспорта", а также с учетом письма хокима города Намангана № 01/19-1339 от 14 мая 2014 года и Министерства финансов Республики Узбекистан № МА/15-04-19-12/74-803 от 16 июня 2014 года.

Решением также поручено хокиму города Намангана, госпредприятию "Наманган йуловчи ташиш" принять срочные меры по обеспечению качественного обслуживания пассажиров областного центра, организации движения автобусов на маршрутах в установленном порядке.

Кроме того, главе города, областному отделению "Уздарётранс" и ГУАК "Наманган йуловчи ташиш" провести мониторинг перемещения населения и по его результатам внести коррективы в режим работы пассажирского транспорта, увеличить его количество; установить контроль за соблюдением графика движения пассажирского транспорта; УБДД областного УВД совместно с областным налоговым управлением проводить рейды по пресечению незаконного использования транспортных средств при перевозке пассажиров и принимать надлежащие меры в соответствии с законом.

Также ГУАК "Наманган йуловчи ташиш" предожено организовать постоянную работу по увеличению производительности труда, покрытию всех расходов, сокращению непроизводственных расходов, разумному использованию горюче-смазочных материалов и внедрить современные информационно-коммуникационные технологии в организацию движения пассажирского транспорта, в частности, дистанционный контроль за движением транспорта (GPS) в режиме онлайн.

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