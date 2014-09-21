Республиканская научно-практическая конференция в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября в мемориальном комплексе "Бахоуддин Накшбанд" Бухарской области состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная изучению сути и значения духовного учения Бахауддина Накшбанди. Организованное Центром мемориального комплекса "Бахоуддин Накшбанд" совместно с Бухарским областным хокимиятом мероприятие было посвящено 696-летию Бахоуддина Накшбанди.

В нем участвовали представители областного хокимията, Ташкентского исламского института, Центра мемориального комплекса "Бахоуддин Накшбанд", имам-хатибы города Бухары, преподаватели Бухарского государственного университета и Бухарского инженерно-технологического института, студенты и преподаватели медресе Мири Араб Бухары и СМИ.

В ходе мероприятия участникам была разъяснена основная суть учения Накшбанди, отмечена совместимость принципов Б.Накшбанди с современными условиями жизни, их роль в обеспечении бдительности в обществе. Также, была предоставлена информация о жизнедеятельности Бахоуддина Накшбанди.

Вместе с этим, отмечалась роль идей Б.Накшбанди в пропаганде национальной идеи и духовности в Узбекистане, в борьбе с религиозным экстремизмом, в воспитании гармонично развитого поколения, изучении национальных ценностей.

УЗИНФОРМ