В Наманганской области переходят на новые коды международной и междугородной связи

В Наманганской области переходят на новые коды международной и междугородной связи22.09.2014 10:13
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Наманганский областной филиал акционерной компании "Узбектелеком" с с 25 сентября переходит на новые коды для выхода на междугородную и международную связь.
Как информирует администрация Наманганского филиала своих абонентов, выход на международную и междугородную связь нужно будет набирать вместо "8" "0" и вместо "8-10" – "00".
Подробные сведения о переходе на новые коды абоненты могут получить в районных и городском телекомуникационных узлах связи.
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