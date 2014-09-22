"На пути к правовому демократическому государству"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 19 сентября в Кагане было проведено мероприятие, организованное по инициативе Каганского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" и нацеленное на исполнение задач, определенных в Государственной программе "Год здорового ребенка", повышение роли института семьи в дальнейшем развитии государства, улучшение духовной среды в семьях.

В нем приняли участие депутаты Каганского городского Кенгаша народных депутатов, преподаватели общеобразовательных школ, члены Каганского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", сотрудники городского хокимията, члены первичных политческих партий, активисты партии.

В процессе мероприятия участников ознакомили со значением Государственной программы "Год здорового ребенка", были отмечены негативные стороны создания браков в раннем возрасте и среди родственников, подчеркнута необходимость повышения роли семьи в воспитании гармонично развитого поколения. Кроме этого, внимание участников встречи заострено на необходимости повышения ответственности родителей и учебных заведений в процессе воспитания молодежи в духе патриотизма.

Также выступившие отметили, что в Узбекистане созданы все условия для молодежи, направленные на воспитание гармонично развитого поколения, которое самоотверженно будет служить развитию и процветанию Родины.

По итогам мероприятия участники обменялись мнениями по эффективному проведению агитационных работ среди общественности по реализации Государственной программы, а также были разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

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