Копилка узбекской сборной в Инчхоне пополнилась еще 3 медалями

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне (Южная Корея), где проходят 17-е Летние Азиатские игры, в рамках третьего дня соревнований спортсмены из Узбекистана завоевали еще 3 медали, тем самым с 5 медалями, завоеванными в первый день игр, Узбекистан занимает 11-е место в турнирной таблице.

Все 3 медали сегодня завоевали дзюдоисты. Серебряная награда в поединках среди мужчин в весовой категории до 90 кг досталась Дильшоду Чориеву, две "бронзы" "добыли" Рамзиддин Сайидов (до 100 кг) и Абдулло Тангриев (свыше 100 кг).

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