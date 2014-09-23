Командные соревнования в Инчхоне принесли узбекским спортсменам еще 2 медали

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Летние Азиатские игры, сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали, благодаря чему с 7 медалями в общей сложности теперь занимает 11-е место в общекомандном зачете.

Обе награды, завоеванные сегодня, - бронзового достоинства и получены в командных соревнованиях по дзюдо и теннису.

Первую "бронзу" записала на свой счет команда по дзюдо в составе Ришлода Собирова, Сарвара Шомуродова, Яхьо Имамова, Дильшода Чориева, Сойиба Курбонова, Новруза Журакобилова, Абдулло Тангриева и Мирзохида Фармонова.

Вторая медаль на сегодня была "добыта" Фаррухом Дустовым, Санжаром Файзиевым, Тимуром Исмаиловым и Денисом Истоминым.

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