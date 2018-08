Американская мечта на фестивале американского кино

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. "Взрослейте с США" – такова тема ежегодного фестиваля американского кино. Он пройдет с 26 по 28 сентября. Сеансы будут проходить во Дворце кино имени Алишера Навои.

Это уже 7-й ежегодный фестиваль американского кино. Он организуется посольством США в Ташкенте в сотрудничестве с Национальным агентством "Узбеккино", сообщает пресс-служба посольства США.

Темой фестиваля в нынешнем году является "Взросление в США". Демонстрируемые фильмы рассказывают различные истории взросления в Америке и стремления к американской мечте. Фильмы также изображают общие американские ценности, традиции и обычаи, знакомят зрителей с богатым выбором американской кинематографии. Каждый фильм показывает важные аспекты американской культуры.

Для показа на фестивале были отобраны следующие фильмы – драма "Stand by Me" ("Останься со мной"), мюзикл "The Newsies" ("Продавцы новостей"), спортивный фильм "Breaking Away" ("Уходя в отрыв"), анимационный фильм "Peter Pan" ("Питер Пен"), и другие.

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке, с субтитрами на английском или русском языках. Вход на все сеансы – бесплатный.

УЗИНФОРМ