Наманганские кондитеры выйдут на зарубежные рынки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Наманганское ООО "Panda Sanoat Savdo", выпускающее кондитерские изделия, планирует в ближайшее время наладить экспорт продукции за рубеж.

По словам директора ООО Мухаммаджона Одилова, здесь работает 50 человек, освоены новые виды товаров. За первое полугодие здесь изготовлено продукции на 1,45 млрд. сумов, которая реализуется на внутреннем рынке.

Благодаря кредиту в размере 250 млн. сумов здесь удалось провести модернизацию производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Так, были завезены из КНР и установлены современные производственные линии.

Предприятие производит пирожные, печенье, конфеты и другую кондитерскую продукцию, участвует в различных ярмарках и выставках.

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