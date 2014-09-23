



В филиале банка трудоустроено 20 человек



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Благодаря открытию на днях в Намангане филиала частного открытого акционерно-коммерческого банка "InfinBANK" удалось обеспечить работой 20 человек, среди которых немало выпускников колледжей. На церемонии выступили хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов, председатель правления банка Зикрилла Абдуллаев и другие. В ходе мероприятия были вручены сертификаты на бесплатное банковское обслуживание первому и сотому клиентам – ООО "Сара уруг" и "Экстра примьер бат", а выпускник Туракурганского сельскохозяйственного колледжа Илхомжон Исокжонов получил сертификат на получение льготного кредита. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи