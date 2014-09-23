"Независимость и национальные ценности"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 22 сентября в Алатском районе Бухарской области по инициативе районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" состоялось духовно-просветительское мероприятие, нацеленное на пропаганду достигнутых успехов за годы независимости в социально-экономической и духовной жизни государства.

В нем участвовали депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, члены Алатского районного Кенгаша партии, активисты органов самоуправления граждан, члены первичных партийных организаций и другие.

В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря независимости в Узбекистане достигнуты мир и стабильность, из года в год растет уровень жизни населения, изменяется облик городов и сел, развивается образ мышления и сознание людей, достигается рост и развитие во всех сферах жизни.

Кроме этого, подчеркнута роль и значение политических партий в социально-экономическом развитии населения страны, воспитании подрастающего поколения, а также место искусства в процессе развития национальной духовности. Рассмотрена роль молодежи в возрождении и развитии национальных традиций и духовности страны.

По итогам мероприятия участники получили ответы на интересующие их вопросы.

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