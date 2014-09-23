Узбекская делегация отправляется в Нью-Йорк на заседание ГА ООН

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправится в Нью-Йорк (США), где проходит 69-я сессия Генеральной Ассамблеи (главного совещательного органа по вопросам мира и безопасности) Организации Объединенных Наций.

Узбекская делегация примет участие в общих дебатах на сессии ГА, а также проведет ряд двусторонних встреч с представителями других стран.

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