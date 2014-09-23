Вьетнамский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы ведомства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Ле Мань Луаном, который завершает свое пребывание на посту руководителя вьетнамской дипломатической миссии в стране.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межгосударственных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях.

Напомним, что Ле Мань Луан являлся главой вьетнамской дипмиссии в Узбекистане с июля 2011 года.

УЗИНФОРМ