Узбекистан и Литва провели очередной раунд политконсультаций

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошел очередной раунд узбекско-литовских политических консультаций, на которых литовская сторона была представлена делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Роландасом Крищунасом. Встреча прошла при участии посла Литвы в Узбекистане Ренатаса Норкуса.

В ходе переговоров состоялся состоятельный обмен мнениями по вопросам развития узбекско-литовских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, реализации совместных производственных проектов, в том числе в Свободной индустриальной-экономической зоне "Навои", Специальной индустриальной зоне "Ангрен", а также расширения межгосударственного взаимодействия в формате Узбекистан – Европейский Союз.

УЗИНФОРМ