Число медалей Узбекистана в Инчхоне достигло 10

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне (Южная Корея), где проходят спортивные состязания в рамках 17-х Летних Азиатских игр, копилка сборной Узбекистана пополнилась еще 3 медалями, 2 серебряными и 1 бронзовой, таким образом, их число достигло 10, что выводит страну на 11-е место в турнирной таблице.

Серебряными призерами игр сегодня стали гимнасты Абдулла Азимов (соревнования среди мужчин на гимнастическом коне) и Оксана Чусовитина (состязания среди женщин по прыжкам с опорой). "Бронза" турнира досталась тяжелоатлету Улугбеку Алимову в состязаниях среди мужчин до 85 кг, взявшему 164 кг в рывке и 205 кг в толчке и набравшему в сумме 369 кг.

Лидерами общекомандного зачета в Инчхоне являются Китай (114 медалей, общее количество участников - 888), Япония (75 медалей, 717 участников), Южная Корея (74 медали, 829 участников).

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