В рамках подготовки к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в Бухаре по инициативе Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП состоялся семинар, посвященный разработке соответствующих предложений и рекомендаций по эффективному проведению избирательной кампании.

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, руководители аппарата районных и городских Кенгашей партии, сотрудники аппарата областного Кенгаша партии, активисты Бухарского городского Кенгаша партии, представители СМИ.

В ходе мероприятия присутствовавшим разъяснена речь главы страны, посвященная 23-й годовщине независимости Узбекистана, освещены основные направления эффективного проведения избирательной кампании. Наряду с этим, отмечены задачи и порядок работы групп лекторов, созданных при территориальных партийных организациях УзЛиДеП.

Также зачитан доклад по эффективной организации деятельности доверенных представителей кандидатов и уполномоченных представителей партии. В частности, была предоставлена информация о критериях отбора представителей, а также их правах и обязанностях.

По итогам выступлений состоялась дискуссия, в ходе которой также обсуждалось избирательное законодательство Узбекистана.

В заключение мероприятия лекторам были даны соответствующие рекомендации по организации выступлений на местах.

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