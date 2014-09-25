Россия заинтересована в поставках узбекских фруктов и овощей

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с делегацией Российской Федерации, прибывшей в Ташкент во главе с директором департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития Александром Цыбульским для обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности, вопросы, связанные с организацией поставок плодоовощной продукции на российский рынок, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего очередного заседания Межправительственной узбекско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ташкенте.

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