Антон Фокин принес Узбекистану 11-ю медаль Азиады в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Летние Азиатские игры, прошли соревнования по спортивной гимнастике, на которых представитель Узбекистана Антон Фокин завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди мужчин на брусьях.

Таким образом, теперь в копилке узбекской сборной 11 медалей - 4 серебряных и 7 бронзовых, по этим показателям страна занимает 12-е место в общекомандном зачете.

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