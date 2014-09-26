Узбекский тяжелоатлет завоевал "бронзу" в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Азиатские Летние игры, состоялись соревнования по тяжелой атлетике, по результатам которых число медалей Узбекистана достигло 12 и теперь страна занимает 13-е место в общекомандном зачете.

8-ю "бронзу" в копилку сборной принес Сардорбек Дусмуротов, занявший 3-е место в соревнованиях среди мужчин в весовой категории 105 кг, взяв 170 кг в рывке и 221 кг в толчке.

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