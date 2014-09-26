Наманганским ветеранам вручены белорусские медали

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. На днях 11 ветеранам Великой Отечественной войны из Касансайского и Чустского районов Наманганской области были вручены медали "70 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков".

Награды героям вручили сотрудники областного отделения благотворительного фонда "Нуроний". Также они зачитали всем воинам поздравление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с этой знаменательной датой.

Стоит напомнить, что именно Белоруссия приняла на себя главный удар войск нацистской Германии, а дислоцированные здесь части и соединения Красной Армии понесли наибольшие потери. Белоруссия в считанные дни была оккупирована, здесь создавались партизанские отряды, где воевали многие узбекистанцы. В тяжелых боях за освобождение Белоруссии в 44-м также сложили головы многие солдаты и офицеры, в том числе и из Узбекистана.

"Фашисты не ожидали наступления на этом участке, так как кое-где действия танковых и механизированных частей сковывали труднопроходимые леса и болота", – вспоминает ветеран Усмонхон Ташходжаев. "Я очень рад, что нас помнят в далекой Белоруссии. Спасибо президенту Лукашенко за столь великую честь, спасибо и руководству нашей страны, которое заботится о нас, ветеранах", – говорит он.

"Мы также разделяем их радость и гордимся ветеранами, которые отстояли мир на этой земле, и очень рады, что их до сих пор помнят и чтят и в далекой Белоруссии", – говорит председатель областного объединения фонда "Нуроний" Олимжон Нуриддинов.

Отметим, что фонд стремится сделать все, чтобы помочь ветеранам войны и труда, одиноким престарелым и инвалидам. "Мы координируем благотворительную работу, навещаем, отмечаем с ними праздники. Порой помогаем решать вопросы в коммунальной сфере, медицинском обслуживании", – рассказывает О. Нуриддинов.

По данным фонда "Нуроний", в наманганской области сейчас осталось всего немногим более 200 участников Великой Отечественной войны.

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