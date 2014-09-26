Трудовая победа учкурганских фермеров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. На днях в хозяйстве "Журавойхожи" АТМП "Кайки-Файзиобод" Наманганской области Узбекистана праздновали трудовую победу – труженики хозяйства сдали государству 65 тонн хлопка-сырца и значительно перевыполнили план.

"Нам удалось довести урожайность каждого гектара до 42 ц/га, что значительно превышает плановые показатели. Мы постараемся собрать урожай до последней коробочки до наступления сезона дождей", – говорит Рахиль Рахимова.

Не отстают от коллег и труженики хозяйства "Исокжон Файзи Рахмон саховати", которые получили по 35,9 центнеров с каждого из 23,7 гектаров и сдали государству более 90 тонн сырца.

Фермерское хозяйство "Ташпулатхожи-ота" АМТП "Мададкор-Файзиобод" создано в 1999 году и с тех пор неизменно выполняет плановые задания. Площадь хлопковых плантаций более 86 га, по плану предстоит сдать 301,9 тонны сырца.

По словам управляющего Алишера Тухтамирзаева, здесь стараются не снижать темпы уборки, ежедневно на хлопкоприемные пункты поступает по 15 тонн хлопка-сырца – то есть по 5 процентов к плану.

Задействованы все 50 работников хозяйства. Кроме того, на полях работают 150 горожан-помощников. Дехкане стараются обеспечить их горячим питанием, нормальными условиями проживания. Поливальщики Хасанбой Маматов и Рахим Аскаров продолжают свою вахту по обеспечению полей влагой.

В числе передовиков – Шоира Сайдуллаева, Юлдуз Эргашева и Мархабо Паттаева, которые изо дня в день сдают на весы 180 –200 кг сырца.

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