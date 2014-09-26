



Отчетная конференция областного Кенгаша партии



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября в Бухаре состоялась отчетная конференция Бухарского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", нацеленное на подведение итогов деятельности Бухарского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" в 2010-2014 годах и избрание делегатов к конференции областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш". В нем участвовали делегаты первичных партийных организаций Бухарского городского Кенгаша партии, представители областного Кенгаша партии, члены депутатских групп в городском Кенгаше народных депутатов, представители СМИ. В рамках конференции был заслушан отчет председателя Исполкома Бухарского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" о деятельности Кенгаша за отчетный период, рассмотрен состав Бухарского городского Кенгаша и Исполкома Кенгаша ДП "Миллий тикланиш". Также в ходе мероприятия его участники были проинформированы о предстоящих выборах в Бухарский городской Кенгаш народных депутатов и о кандидатах в депутаты. Был зачитан и одобрен список кандидатов в депутаты Бухарский городской КНД, состоялось избрание делегатов очередной, 3-й отчетной конференции областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш". В заключение конференции были приняты соответствующие решения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи