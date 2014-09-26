Наманганским юношам не хватило удачи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. В среду завершился чемпионат Узбекистана по футболу среди юношей 1999 года рождения. В финале встретились хозяева соревнований – наманганцы и столичные спортсмены.

На базе школы "Навбахор-Умид" 11 команд из регионов страны в течение недели доказывали своим наставникам и себе, что готовы выйти и на более высокий уровень.

По итогам предварительных матчей в четвертьфинале встретились команда Намангана, вышедшая из своей группы с первого места, и андижанцы. Местные ребята, энергично подбадриваемые болельщиками, одержали победу в упорном матче – 2:1.

С тем же счетом сборные Ташкента, Джизака и Ферганы обыграли своих соперников, а вот ребятам из Сырдарьи не удалось пробиться в полуфинал, они пропустили два гола от сборной Кашкадарьинской области.

В финале сборная наманганской области активно играла как в защите, так и в нападении, но все же не смогла удержать свои ворота в неприкосновенности. В итоге она стала второй вслед за сборной Ташкента. Третье место разделили команды Ферганской и Джизакской областей.

"Приехав в ваш цветущий даже осенью город, мы были рады столь теплому приему, созданные для нас условия, оставили приятные впечатления. Мы шли к этой победе, помогал наш наставник Дильшод Нуралиев. Конечно, в финале мы играли небезупречно, лично я не реализовал пару моментов. Но все же мы обыграли соперников. Сам занимаюсь футболом с 8 лет, за это время успел поучаствовать во многих соревнованиях", - делится эмоциями после финального свистка нападающий сборной города Ташкента Авзал Холмухамедов.

На торжественном закрытии чемпионата участникам были вручены дипломы и памятные подарки. Также новоиспеченным чемпионам нынешнего года, помимо Кубка, были вручены сувениры из Чуста – знаменитые ножи, что оставило у ребят приятные впечатления о гостеприимном Намангане.

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