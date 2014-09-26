В рамках совершенствования информационно-библиотечных услуг для слепых

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24-25 сентября в зале заседаний Общества слепых Бухарской области состоялся республиканский семинар, посвященный вопросам повышения квалификации библиотечных работников, оказывающих информационно-библиотечные услуги слепым. Мероприятие было организовано по инициативе Центральной республиканской библиотеки для слепых совместно с Обществом слепых Бухарской области, Бухарским областным специальным Информационно-ресурсным центром для слепых и областным управлением по делам культуры и спорта.

В нем приняли участие представители центральной республиканской библиотеки для слепых, Общества слепых Бухарской области, сотрудники информационно-библиотечных учреждений Республики Каракалпакстан, областей Узбекистана и города Ташкента, представители СМИ.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена информация о работе библиотек Северной Кореи с людьми с ограниченными возможностями. В качестве докладчиков выступили представители специальных информационно-ресурсных центров для слепых страны, прошедшие стажировку за рубежом.

Также представители Общества слепых Бухарской области и областного специального ИРЦ для слепых рассказали о достижениях в области по качественному информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями.

Кроме этого, в рамках семинара были проведены тренинги по практическому изучению библиотечного опыта Северной Кореи, а также экскурсии по областному информационно-библиотечному центру, Шафирканской районной библиотеке и историческим памятникам области.

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