Обсуждены вопросы развития молодого поколения

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября в Жандарском районе Бухарской области прошла беседа за "круглым столом" на тему "Здоровая и духовная молодежь – гарантия светлого будущего", организованная районным хокимиятом.

Мероприятие было нацелено на повышение правовой культуры молодежи в сфере защиты прав человека, воспитание молодежи в патриотическом духе.

В нем приняли участие депутаты областного, районного Кенгашей народных депутатов, сотрудники районного хокимята, политических партий, представители районного отделения фонда "Махалля", местные жители и молодые семьи.

В ходе мероприятия докладчиками были отмечены достигнутые успехи страны за годы независимости во всех сферах жизни, созданные условия в стране для всестороннего развития молодежи.

Также были перечислены и разъяснены суть и значение нормативных актов по обеспечению защиты прав, свобод и интересов каждого человека, проживающего в Республике Узбекистан.

По итогам мероприятия участники обменялись мнениями и получили ответы на интересующие их вопросы.

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