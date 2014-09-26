Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд встреч со своими зарубежными коллегами.

В частности, глава узбекского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо, а также специальным представителем США по Афганистану и Пакистану Дэниелом Фелдманом.

Встречи были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества, графика предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, а также ряда вопросов международной и региональной проблематики, представляющих взаимный интерес.

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