Новый посол Узбекистана в Малайзии приступает к своим обязанностям

Новый посол Узбекистана в Малайзии приступает к своим обязанностям26.09.2014 19:22
ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Мурад Аскаров отбыл из Ташкента в Куала-Лумпур.
М.Аскаров ранее работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. В конце августа решением парламента он был назначен на пост главы узбекской дипмиссии в Малайзии, на котором он сменит Шукура Собитова, находившегося в данной должности с 2009 года.
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