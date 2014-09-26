



Новый посол Узбекистана в Малайзии приступает к своим обязанностям



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Мурад Аскаров отбыл из Ташкента в Куала-Лумпур. М.Аскаров ранее работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. В конце августа решением парламента он был назначен на пост главы узбекской дипмиссии в Малайзии, на котором он сменит Шукура Собитова, находившегося в данной должности с 2009 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи