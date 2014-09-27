На "круглом столе" в представительстве Россотрудничества обсудили роль общественной дипломатии

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Необходимо вывести общественную дипломатию на новый уровень, который существенно улучшит потенциал гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан.

К такому выводу пришли участники "круглого стола" на тему "Общественная дипломатия: сегодня и завтра", прошедшем 25 сентября в конференц-зале Российского государственного экономического университета им. Г. В. Плеханова в Ташкенте по инициативе Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, Российского государственного экономического университета им. Г. В. Плеханова и Общества дружбы "Узбекистан – Россия".

Ярким проявлением народной дипломатии назвал в своем выступлении первый заместитель председателя правления общества дружбы "Узбекистан – Россия", ректор Ташкентского филиала РГЭУ им Г. В. Плеханова, академик АН Республики Узбекистан Каландар Абдурахманов активную многостороннюю работу с молодежью, неотъемлемой частью которой является активное участие во всех культурных, спортивных и молодежных мероприятиях Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

"Сейчас, когда связи между нашими странами в различных сферах углубляются и выходят на качественно новый уровень, повышаются роль и значение Представительства Россотрудничества как авторитетной организации, призванной служить высоким целям единения народов", – подчеркнул в ходе дискуссии руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.

О роли и месте народной дипломатии в становлении и развитии гражданского общества рассказали директор Республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев, председатель правления фонда "Женщина Востока" Саодат Турсунбаева, председатель Русского культурного центра Александр Аристов, председатель Татарского общественного культурно-просветительского центра Ришат Набиуллин, ответственный секретарь газеты "Молодежь Узбекистана" Елена Калинина.

На заседании "круглого стола" присутствовали военные атташе дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Узбекистан, ученые Института истории АН Узбекистана, краеведы, общественные и научные деятели Узбекистана.