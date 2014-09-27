В Намангане образована областная избирательная комиссия

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Решением Наманганского областного Совета народных депутатов, принятым в пятницу, 26 сентября, образована областная избирательная комиссия. Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Решение подписал хоким области, председатель областного Совета депутатов Баходир Юсупов.

Документ принят в соответствии со статьями 10 – 16 Закона Республики Узбекистан "О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов", отмечается в сообщении информационной службы.

В состав комиссии включено 13 человек – представителей общественности из всех районов области и города Намангана. Председателем комиссии утвержден главный врач Наманганской городской детской стоматологической поликлиники Шокиржон Мирзахмедов.

Областной избирательной комиссии поручено проводить все мероприятия по подготовке и проведению выборов в областной Совет народных депутатов в строгом соответствии с "Программой мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские советы народных депутатов в 2014 году", утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан № 600 от 12 мая 2014 года.

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