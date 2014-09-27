Узбекистанцы завоевали первое "золото" в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Азиатские Летние игры, состоялись соревнования по вольной борьбе, по результатам которых была завоевана первая золотая медаль Узбекистана в рамках игр, таким образом, число медалей страны достигло 13 и теперь Узбекистан занимает 13-е место в общекомандном зачете.

Золотую медаль в копилку сборной принес Бекзод Абдурахмонов (весовая категория до 70 кг), который одержал победу в финальном поединке с представителем Южной Кореи Ох Манхо. На пути к финалу Бекзод также одолел таджикистанца Сомиршо Вахидова, китайца Линь Хайвея и японца Коджима Такафуми.

УЗИНФОРМ