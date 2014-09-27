Волонтеры помогают касансайским фермерам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. На полях Касансайского района ведут активный сбор "белого золота" волонтеры как из махаллей, так и с предприятий.



Фермерскому хозяйству "Чашмаи сафед" в сбора урожая помогают отряды, составленные из представителей схода граждан махаллей "Хуррият", "Сойча", также сотрудников районного отделения ОДМ "Камолот".

"Сегодня к обеду я собрала уже 62 килограмма, а вчера мой результат составил 108. До вечера еще есть время, поэтому планирую добрать килограммы и не опустить вчерашнюю планку. Ведь мы молодежь, должны внести свой вклад в работу по уборке нашего национального богатства", – говорит Гулида Джураева.

В фермерских хозяйствах для помощников созданы необходимые условия. Фермеры гостеприимно потчуют волонтеров горячей вкусной едой, ароматным чаем, сыром и каймаком.

"По плану мы должны собрать 165 тонн, надеемся успеть до 1 октября. Весь собранный хлопок мы сдаем на Касансайский приемный пункт. Волонтерам выдаем расчет за собранный урожай на месте и своевременно. Помимо этого, самых активных мы поощряем отдельно", – поясняет фермер Хамидхон Муйдинходжаев.

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