Учкурганцы осваивают рыбоводство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. В последние годы в Наманганской области динамично развивается рыболовство. Большое внимание уделяется насыщению населения диетической продукцией хорошего качества. В текущем году намечено организовать 29 новых рыбоводческих хозяйств.

За счет льгот, выделенных предпринимателям со стороны руководства для развития рыбоводческих хозяйств, в области было разведено 118,9 тонны рыбы. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 38 тонн. Еще одно преимущество: в 2013 году льготные кредиты были выделены 11 рыбоводческим хозяйствам на сумму 316 миллионов сумов. В этом году поставлена цель улучшить эти показатели.

Сейчас в Учкурганском районе существует более 150 субъектов малого бизнеса, они вносят свой достойный вклад в различные сферы экономики.

Например, Давронжон Ахмедов, проживающий в махалле "Мехнатобод", на 1,5 гектарах земли занимается дехканским хозяйством. И уже год разводит рыбу. К концу года он намерен поставить населению примерно 1200 – 1400 тонн качественной продукции.

В этом году здесь будут углублены пруды, проведен большой объем работ по очистке дренажной сети и коллекторов. Все это позволит существенно увеличить объемы производства и создать новые рабочие места.

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