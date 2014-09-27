Смотр теннисных сил Республики

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе на кортах комплекса "Дустлик" в Намангане проходит чемпионат страны среди молодежи и взрослых по теннису. Турнир собрал рекордное число участников – свыше 300 – из большинства регионов Узбекистана.

Напряженный график соревнований определяет не только большое число спортсменов, но и то, что состязаются они сразу в 8 возрастных группах – старше 15 лет, 13 – 14 лет, 11 – 12 лет 10 лет и моложе, а также среди дуэтов.

Традиционно неплохо выступают наманганцы. Так, в старшей возрастной группе сразу 3 местных игрока вышли в полуфинал – Хумоюн Султанов, Шохрух Абдумаликов и Владимир Бандуров. Две участницы представят Наманганскую область на стадии полуфинала в старшей группе среди девушек.

Турнир завершится в воскресенье. В этот будут сыграны решающие матчи в одиночном и парном разрядах.

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