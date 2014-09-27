В Намангане прошла областного Совета народных депутатов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 26 сентября, в зале заседаний областного хокимията прошла очередная, 26-я сессия областного Совета народных депутатов, сообщает информационная служба областного хокимията. Вел сессию хоким области, председатель областного Совета народных депутатов Баходир Юсупов.

В работе сессии участвовали депутаты облсовета, заместители хокима области, руководители областных организаций, групп и секретариатов областного хокимията, представители политических партий, общественности и средств массовой информации.

Был рассмотрен вопрос об исполнении постановления Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан № 614 от 11 сентября 2014 года "Об объявлении начала избирательной кампании по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские советы народных депутатов". Участникам собрания были даны соответствующие пояснения, также определены первоочередные задачи.

Затем сессия утвердила состав областной избирательной комиссии.

Также в ходе сессии были рассмотрен вопрос о порядке выдвижения кандидатов в члены окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Депутаты заслушали информацию начальника областного финансового управления А.Ортикова о ходе исполнения местного бюджета области за первое полугодие 2014 года, начальника областного главного управления по труду и социальной защите населения Г. Муродходжаева о выполнении в области программы "Об обеспечении занятости населения и создании новых рабочих мест в 2014 году".

По всем обсужденным вопросам сессия приняла соответствующие решения.

УЗИНФОРМ