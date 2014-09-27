В Намангане обсудили роль СМИ в укреплении института семьи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. "Как повысить роль средств массовой информации в освещении роли семьи в обществе?". Именно этот вопрос обсудили 26 сентября в Наманганском областном отделении НИМФОГО, где прошел семинар-тренинг по защите материнства и детства.

Семинар состоялся в рамках проекта "Повышение потенциала СМИ по освещению проблем укрепления института семьи", осуществляемого Независимым фондом поддержки и развития печатных СМИ и информационных агентств, представительством ЮНИСЕФ и республиканским Центром переподготовки журналистов.

Председатель областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана И. Юсупов и руководитель регионального отделения НИМФОГО З. Худайбердиев сделали акцент на проблемах освещения этой важной темы.

О проводимой работе в этой сфере и реформах здравоохранения рассказал заместитель начальника облздравуправления по защите материнства и детства Ю. Адашев.

Бригадир медико-социальной патронажной бригады регионального филиала международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" К. Саттарова отметила роль и значение здорового образа жизни и детского спорта.

Далее развернулась оживленная дискуссия по теме дня, в том числе и роли и значении скрининга матери и ребенка, освещении спорта в СМИ и т. п.

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