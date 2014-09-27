



Посол Франции посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества между двумя странами, сообщает МВЭСИТ Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи