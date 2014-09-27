Встречи главы МИД Узбекистана в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке (США), где проходит 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества, хода реализации договоренностей, достигнутых в рамках четвертого раунда узбекско-американских политических консультаций в ноябре 2013 года в Вашингтоне, предложений по проведению очередного раунда консультаций, а также ряда актуальных международных и региональных проблем.

Сегодня глава узбекского внешнеполитического ведомства был принят Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, с которым обсудил направления развития двустороннего взаимодействия и другие вопросы, входящие в сферу совместных интересов Узбекистана и ООН.

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